Inter, grosso passo indietro. Ora le risposte: c’è in gioco una stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

E chi se lo aspettava questo Cagliari, prima di ieri vincente solo due volte nelle precedenti quindici partite di campionato e, di fronte a un’Inter impreparata in avvio, affamato e anche bello da vedere. Vero che i sardi potevano perdere un uomo già dopo un quarto d’ora scarso (mancato giallo a Cigarini in entrata a campo aperto su Nainggolan, dopo aver già rimediato un’ammonizione per un precedente fallo sempre sul belga), ma al contempo mostravano cattiveria, organizzazione e idee capaci di mettere spalle al muro i nerazzurri. Con i cross che piovevano da ogni parte del campo, con un pressing matto, con i contrasti vincenti (22 contro 13) il recupero di palle velenose (32 quelle perse da Handanovic & Co). Per ogni giocatore dell'Inter, ce n’erano quattro del Cagliari, sempre i primi sulle palle vaganti. Alla mezz’ora, ancora su palla inattiva, l’Inter prende gol con un’inzuccata di Ceppitelli (su leggera deviazione di Perisic). La superiorità tecnica degli uomini di Spalletti prende corpo all’improvviso: affondo di Nainggolan e traversone che Lautaro di testa trasforma in oro per l'ottavo centro stagionale. Ma c’è ancora tempo per spostare nuovamente gli equilibri. A 2’ dalla fine della prima frazione, Pavoloso riporta avanti i sardi grazie a una splendida girata al volo.

Nella ripresa lo spartito non cambia, il Cagliari di Maran non cambia. Gara piena di falli (21) e cartellini gialli (8). Questa volta però l’Inter costruisce occasioni a gogò: con Politano, Borja e Lautaro che a 5’ dalla fine colpisce pure un palo destinato a segnare la caduta nerazzurra, là dove non arrivava dal lontano 2013. Al novantesimo, dagli undici metri, Barella avrebbe potuto rendere ancora più amara la serata interista, invece manda in frantumi il sogno del gol ai suoi possibili futuri colori. Forse sarebbe stato troppo. Nondimeno a Cagliari si è visto un grosso passo indietro sul piano qualitativo. Brozovic girava poco e male, D’Ambrosio soffriva maledettamente Pellegrini, Perisic e, in buona parte, Politano non andavano mai in percussione. E davanti, senza Icardi e Keita, l’alternativa più valida resta Ranocchia. Non il massimo della vita per Spalletti che, a fine gara, mandava segnali chiari a chi non era presente. L’Inter la si può aiutare solo in un modo: andando in campo, giocando e lottando per la maglia. Il boomerang negativo di Firenze risulta abbastanza chiaro, ma l’assenza di alternative valide condanna inevitabilmente l’Inter. Si attendono risposte immediate da Appiano. Qui c’è in gioco una stagione intera.