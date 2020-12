Inter, guai in mediana: Eriksen può cambiare il suo destino

vedi letture

E proprio nella settimana decisiva, peraltro inaugurata con la tanto discussa sostituzione che lo ha visto subentrare in pieno recupero nella gara contro il Bologna scatenando polemiche di ogni sorta, Christian Eriksen rischia di diventare l’appiglio fondamentale per Antonio Conte e la rincorsa nerazzurra alla prosecuzione dell’avventura in Champions League. Le precarie condizioni fisiche di Vidal, Sensi e Nainggolan, oltre alla possibile indisponibilità di Barella, schiudono le porte del campo al danese che all’atto pratico rappresenta una delle tre scelte di Antonio Conte per la linea mediana escludendo chi non è al 100%. Impossibile ipotizzare già ad oggi se l’ex Tottenham avrà una chance dal primo minuto, ma di certo l’ironia della sorte potrebbe affidare proprio alle sue qualità il momento più importante di un avvio di stagione che lo ha visto quasi sempre attore non protagonista, se non addirittura escluso di lusso. Ultima chance per una svolta o prologo di una separazione inevitabile? Il destino potrebbe riservare ad Eriksen la più ghiotta delle opportunità per cambiare un futuro che sembra già scritto.