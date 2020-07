Inter, guardare agli altri fa male. Serve giocare come non esistessero classifiche

La follia di punti e risultati di questo campionato 2.0, sta nel trovarsi a scendere in campo e lottare con lo spettro della concorrenza nella mente. Non c'è tempo per pensare ad altro che non sia il rendimento delle altre e il relativo margine in graduatoria. Così la Juve sbanda, la Lazio si perde, l'Inter è un andirivieni da far venire il mal di testa. Così i tifosi si perdono nei se e nei ma, si mordono le mani pensando a quello che sarebbe potuto essere e non è stato, richiamano alla memoria ogni episodio che in qualche modo ha compromesso il cammino. I nerazzurri guardano oggi la vetta dalla stessa distanza dalla quale si trovavano prima dello stop. Sei punti, quando ancora in palio ce ne sono quindici, non sono lunghezze impossibili e il calcio insegna che tutto può succedere e anche il contrario. A maggior ragione in un periodo nel quale la normalità ha lasciato il posto all'imprevedibilità più assoluta. A partire la Roma, gli uomini di Antonio Conte dovranno giocarsela come non esistesse alcuna classifica. Che pensare e rapportarsi agli altri fa male. Avanti, dritti per la propria strada, con la mentalità di chi vuole vincerle tutte a prescindere dal traguardo. Se poi questo sarà d'oro, allora l'Inter avrà compiuto un capolavoro. Dovesse "soltanto" rivelarsi d'argento, avrà fatto ciò che doveva fare: gettare le basi, per provare a vincere il prossimo anno.