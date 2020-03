Inter, Guardiola vuole Lautaro come erede di Aguero. Sull'argentino c'è anche il Chelsea

Non ci sono solo Barcellona e Real Madrid pronte a fare follie per Lautaro Martinez. La lista delle società interessate all’argentino dell’Inter arriva fino alla Premier League dove, secondo quanto riportato da Daily Start ci sono Chelsea e Manchester City molto interessate. Un gradimento tale che entrambi i club sarebbero pronti a sforare i rispettivi limiti di spesa per il calciomercato pur di accaparrarsi l’ex talento del Racing Avellaneda. Per la formazione di Pep Guardiola il Toro oggi alle dipendenze di Antonio Conte sarebbe il profilo migliore per sostituire a medio termine Sergio Aguero.