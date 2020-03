Inter, guerra aperta ai paradossi autonomi di Dal Pino

Un attacco senza esclusione di colpi, ricco di amarezza è completamente contrario ad ogni parvenza di accordo che era stata raccontata sino alle 23 di lunedì 2 marzo. Ovvero, il momento nel quale il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha stabilito in maniera inequivocabile la linea nerazzurra rispetto all’operato del presidente della Lega Calcio Dal Pino. Parole durissime che sconfinano dalla gestione inequivocabilmente rivedibile dello stato di emergenza, ma che arrivano a mettere in discussione le difficoltà nel proteggere i propri tesserati a fronte delle conseguenze che la società nerazzurra dovrà affrontare a seguito di quello che Zhang ha di fatto definito “giocare con i calendari” da parte dello stesso Dal Pino. Un punto di non ritorno, che fa il paio con le schermaglie targate Marotta della passata settimana e sfiducia in maniera incontrovertibile l’organismo chiamato a decidere le sorti del campionato in maniera che lo stesso ministro della salute Spadafora ha definito “autonoma”. Paradossi ai quali Dal Pino sarà chiamato a rispondere, in via ufficiale, a stretto giro di posta. C’è da scommettere che non la polemica non sia certo terminata.