© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà tutt'altro che semplice la trattativa di Beppe Marotta per portare Ilkay Gundogan all'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore, che non rinnoverà con il Manchester City, vuole infatti un contratto da 9 milioni di euro a stagione, troppi per le casse nerazzurre. L'affare in questo modo ha subito una brusca frenata.