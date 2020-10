Inter, hai un Ninja nel motore: e se fosse lui il vero colpo?

E’ sfumato senza che ci fosse mai un accordo vicino l’affare tra Inter e Cagliari che avrebbe dovuto coinvolgere Radja Nainggolan. Cattiva notizia per il Cagliari che ci ha provato a più riprese ma senza mai mostrare la disponibilità di arrivare ad un accordo per l’acquisto a titolo definitivo del belga, nonostante il grande lavoro svolto da Alessandro Beltrami (riduttiva la definizione di agente visto il rapporto di fiducia totale che lo lega al Ninja) ma ottima novità per Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, si troverà a dover gestire una linea mediana de luxe, dotata di interpreti di primissimo livello quali che siano le sue decisioni per l’undici titolare da schierare. L’unico imbarazzo nel quale può incorrere il tecnico nerazzurro è quello della scelta, tali sono le alternative che il lavoro congiunto con la società gli ha consentito di avere a disposizione. Una prima indicazione verrà fornita dalle liste Uefa, ma di certo la possibilità di poter correre per lo scudetto non un Nainggolan in più nel motore potrebbe rappresentare un punto di forza del quale si comprenderanno appieno gli effetti tra qualche settimana. Quando i potenziali rimpianti di queste ore potrebbero essere sostituiti da valutazioni ben diverse.