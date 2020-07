Inter, Hakimi a scuola d'italiano durante le vacanze. Rebus per il numero di maglia

Una promessa e un obiettivo. Achraf Hakimi una volta ultimate tutte le pratiche per il suo sbarco all'Inter è ripartito alla volta di Madrid dove trascorrerà le vacanze con la moglie e il figlio. Prima di salutare l'Italia, però, il laterale marocchino, scrive il Corriere dello Sport ha promesso che al suo ritorno sarà in grado di comunicare in italiano. In prospettiva futura, invece, deve ancora scegliere il numero di maglia che indosserà in nerazzurro. Il 5 che aveva al Borussia Dortmund è attualmente sulle spalle di Roberto Gagliardini. Vedremo se, mercato permettendo, quella casacca sarà disponibile per lui.