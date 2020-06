Inter, Hakimi erede di Maicon per qualità e respiro. Colpaccio firmato Marotta

Antonio Candreva dà il cuore, in campo dà tutto. Confeziona assist ed è pure tornato a fare gol. Danilo D'Ambrosio è un jolly che il suo lo fa sempre e, anzi, molto spesso va pure oltre. Affidabilità. Niente a che vedere comunque con i tempi in cui sulla fascia destra l'Inter poteva solo che sorridere. Maicon era un dominatore internazionale, uno che incuteva timore solo a pronunciarne il nome. Dal suo addio i nerazzurri non hanno più potuto godere di un erede di cotanto livello e talento. Discorso che in effetti possiamo estendere ad altri ruoli. Riaffidare quella fascia, specie in un modulo come quello contiano nel quale le ali contano più di tutto e tutti, era una missione che l'ad Beppe Marotta ha splendidamente portato a termine. Da Victor Moses (29) il tecnico interista si aspettava di più, si aspettava forse di ritrovare la freccia inarrestabile versione blues, ma così non è stato e neppure dopo il ritorno in campo le cose sono cambiate. Sprazzi di esplosività, nulla di più. Da mesi la dirigenza lavorava sull'uomo del futuro: per età (21), esperienza maturata (89 presenze tra Real Madrid e Borussia Dortmund, di cui 15 in Champions League) e qualità (ala a tutta fascia da 14 gol e 18 assist in una carriera ancora piuttosto giovane) non esiste un'alternativa ad Achraf Hakimi tanto notevole in Europa. E l'Inter ha affondato il colpo, giocando sulla non troppa voglia dei galacticos di investire tempo e risorse per un ragazzo ritenuto non ancora pronto da Zinedine Zidane. 40 milioni di euro più bonus ai blancos, 30 milioni in cinque anni all'esterno marocchino con passaporto spagnolo (è nato a Madrid). Un colpaccio impressionante firmato Marotta. Eccolo il grande acquisto al quale il club di Suning aveva riservato un budget davvero importante.