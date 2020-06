Inter-Hakimi, l'agenda del primo giorno da nerazzurro del laterale ex Dortmund

Inizierà con lo sbarco a Milano con un volo privato in partenza da Madrid il primo giorno da calciatore dell'Inter per Achraf Hakimi, colpo di mercato dei nerazzurri per la prossima stagione. Il laterale ex Borussia Dortmund sosterrà una prima parte di visite mediche negli studi dell'Humanitas e poi presso la sede del CONI per l'idoneità sportiva. Una volta sistemata la parte medica Hakimi si dirigerà presso la sede del club per mettere la firma sul suo nuovo contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Al Real Madrid andranno invece circa 40 milioni di euro.

Non è prevista invece la prima visita al centro sportivo di Appiano Gentile così come il consueto bagno di folla per i nuovi acquisti. Le restrizioni anti-Covid chiedono ancora prudenza.