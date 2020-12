Inter, Hakimi: "La gente parla tanto, ma sono lo stesso di sempre. Se ho campo sfrutto la corsa"

A margine della vittoria per tre reti a uno sul Bologna dell'Inter, Achraf Hakimi, grande protagonista con una doppietta, ha dichiarato a DAZN: "La gente parla molto, ma io sono sempre lo stesso. Provo a lavorare e ad adattarmi rapidamente, e penso di essere lo stesso Hakimi di prima. Conte mi sta aiutando, parla con me e mi dice cosa devo fare. Ci sono aspetti che devo migliorare, e gradualmente cercherò di aggiustarli per aiutare al meglio la squadra. Più campo ho e meglio è per me, così posso sfruttare la mia corsa. Sto imparando l'italiano, sto cercando di adattarmi alla lingua e alla città. Ma capisco diverse parole perché è simile allo spagnolo".