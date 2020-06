Inter, Hakimi piace ma al momento non è una priorità e il costo è decisamente alto

Continuano i rumors in chiave Inter per quanto riguarda Achraf Hakimi, l'esterno destro del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund. Dalla Spagna insistono nell'inserire anche i nerazzurri tra le pretendenti per il 21enne marocchino. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, il profilo di Hakimi all’Inter piace, ma in questo momento sembra impossibile da acquistare e non rappresenta una priorità. Il prezzo fissato dal Real per la sua cessione è di 50 milioni e il Bayern potrebbe farci un pensiero concreto. Tutt’altro scenario potrebbe invece aprirsi se il giocatore si prendesse del tempo fino a ottobre per capire se il Real davvero gli darà lo spazio promesso. Perché se poi Hakimi finisse sul mercato negli ultimi giorni di contrattazioni, allora sì che l’Inter muoverebbe all’attacco, magari cercando anche una cessione in prestito per riscattare successivamente il ragazzo.