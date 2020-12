Inter, Hakimi: "Vissuto un periodo di ambientamento. Ora sto migliorando e in campo si vede"

Ai microfoni di InterTV, è intervenuto Achraf Hakimi, autore del primo gol nerazzurro contro lo Spezia: "Sono contento della vittoria e per aver segnato un altro gol. Lavoro per aiutare la squadra e per migliorare. Sono contento per questo gol ma soprattutto per il risultato della squadra".

La sesta vittoria consecutiva in campionato?

"Siamo contenti di quello che stiamo facendo, è molto importante per noi. Ed è molto importante arrivare a Natale con buone sensazioni e la verità è che dobbiamo continuare così".

Chi ho chiamato dopo il gol?

"È un gioco che ho indirizzato ai miei amici come omaggio ad un cantante che canta una canzone di nome 'Motorola'".

I miglioramenti continui della squadra?

"Sì, stiamo migliorando e sarà importante vincere anche l'ultima partita dell'anno. Per me c'è stato un momento di adattamento al calcio italiano ma sto facendo quello che mi chiede il mister e la squadra. Sto migliorando e si vede anche in campo".