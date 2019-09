© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo quello di D’Ambrosio, per il quale manca solo l’annuncio, Marotta e Ausilio pensano ad un nuovo rinnovo di contratto: quello di Samir Handanovic, che potrebbe arrivare alle firme già in questo mese. Lo sloveno ha un ingaggio da 3,2 milioni fino al 2021, ha la totale fiducia del club, anche per come ha gestito il caso della fascia ereditata da Icardi: sarà un rinnovo a vita, con l'Inter che ha già pianificato il futuro del ruolo con l'emergente Radu, evidenzia la Gazzetta dello Sport.