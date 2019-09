© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai microfoni di SkySport il capitano dell'Inter Samir Handanovic parla dell'esordio in Champions League in programma questa sera contro lo Slavia Praga a San Siro: "Le aspettative sono alte come lo erano l'anno scorso. Non siamo riusciti a passare il turno e quest'anno ci riproviamo, in un gruppo di nuovo difficile. Le tre vittorie ci danno fiducia ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora lavorare, non abbiamo fatto niente. Certo è meglio vincere. Si va avanti così, ci aspetta un avversario tosto e che sa cosa vuole. Una squadra esperta, dobbiamo pensare solo a questa partita".