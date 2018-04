Inter, Handanovic: "Avanti così e i risultati arriveranno"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Avessimo giocato altri 90 minuti, la palla non sarebbe comunque entrata. Dispiace, ma se non segni poi perdi la partita immeritatamente. Oggi come nel derby: dovevamo avere 6 punti e invece ne abbiamo solo 1. E' mancata un po' di cattiveria sotto porta, ma resta la buona prestazione nonostante qualche pausa. Poco da recriminare, se non essere più cinici". Questa la disamina amara di Samir Handanovic a InterTV dopo l'incredibile ko di Torino. "Un risultato pesante per quello che si è visto, ma la prestazione resta. Nella prima mezzora abbiamo avuto 4 occasioni: con un gol sarebbe stato tutto diverso. Le gare sono dure per chiunque, sarà così fino alla fine. Bergamo, Genova... in Italia non ci sono partite facili, si sa. Dobbiamo continuare a giocare così, poi i punti arriveranno".