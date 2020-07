Inter, Handanovic: "Avere la miglior difesa non significa nulla. Ottimista? Sempre e comunque"

L'Inter vuole tenere accesa una piccola speranza per lo Scudetto, e per farlo è chiamata a vincere questa sera contro la Roma. A pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico, il portiere nerazzurro Samir Handanovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Mi immagino una partita aperta, entrambe le squadre cercheranno di giocarsela con i loro punti di forza. Avere la miglior difesa non significa niente, mancano ancora cinque gare. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Le valutazioni sul gruppo le lascio ai dirigenti e all'allenatore, per rispetto dei ruoli. Noi stiamo costruendo, quindi vediamo. Ottimista per stasera? Sempre e comunque".