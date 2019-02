© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha analizzato così il pari con la Fiorentina ai microfoni di Rai Sport: "Siamo arrabbiati, è normale. Abbiamo subito il pari nel recupero e il rigore non c'era, lo ha detto anche un giocatore della Fiorentina. Prima ancora poi c'era pure un fallo. Non è la prima volta che la partita viene allungata così tanto per colpa del VAR, chi di dovere dovrà fare delle valutazioni".

Sulla gestione sbagliata: "Fino al 2-2 di Muriel l'abbiamo gestita bene, poi la Fiorentina si è lanciata in avanti con grande determinazione. Il vento non aiutava, ma abbiamo commesso tutti diversi errori".

Su Icardi: "Non possiamo parlarne ogni giorno, la squadra è compatta. Noi dobbiamo pensare alle prossime partite e andare avanti. Se ci manca? Ci mancano sia lui che Keita, speriamo di recuperarli presto".

Sul gol di Muriel: "Quando il portiere prende gol sul suo palo è sempre colpa del portiere".