Inter, Handanovic: "Bravi a non permettere al Cagliari di fare nulla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic parla così a InterTv dopo il successo netto sul Cagliari, che riporta i nerazzurri al secondo posto della classifica: "Di solito queste sono le partite più difficili, perché ti arriva un tiro e prendi gol. Oggi invece è andata bene, la squadra è stata brava a non permettere agli avversari di fare nulla. Bravi nel secondo tempo a chiudere subito la pratica, poi un portiere è sempre contento quando non prende gol. Dovrebbe succedere più spesso. Ma devo dire che abbiamo giocato bene anche nel derby, nel Torino e a Bergamo dove soffre chiunque. Per questo dico che non è una ripartenza, ma una continuità. Poi si sa che basta poco per cambiare un risultato. La mia prima gara? Fu un Samp-Udinese nel quale De Sanctis si fece male. Non presi gol neanche lì. Se devo scegliere una partita con la maglia dell'Inter? La sceglierò a fine carriera. Ora a Verona e dico che per una squadra come noi non deve cambiare nulla tra giocare in casa e fuori".