Inter, Handanovic: "Calati nella ripresa. Non era facile con l'Atalanta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine dell'1-1 di San Siro contro l'Atalanta, il portiere dell'Inter Samir Handanovic, che in partita ha parato il 24esimo rigore in Serie A agganciando il record di Pagliuca, si è soffermato sulla gara ai microfoni di Sportmediaset: "Abbiamo cominciato molto forte, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi nel secondo siamo un po' calati, loro sono usciti un po' fuori e ci hanno messo un po' sotto. Penso che alla fine il risultato sia giusto. Aggiungo che l'Atalanta è una squadra molto forte, da quattro anni ha lo stesso allenatore e ha giocatori importanti. Non era facile stasera, si va avanti. Se quest'estate mi avessero detto che l'Inter si sarebbe trovata così in alto? Avrei risposto che avevano ragione", ha dichiarato il capitano nerazzurro.