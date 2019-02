Inter, Handanovic: "Caso Icardi? Inaspettato, dà e toglie qualcosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samir Handanovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo corsaro dell'Inter sul campo del Rapid Vienna: "Il coro dei tifosi per me? Fa piacere, però non si deve parlare di capitano, ma dell'Inter, della vittoria, quello è fondamentale. Ho giocato partite così, in cui l'avversario non ha niente da perdere tu tutto da perdere. Non era facile, l'abbiamo gestita bene e abbiamo vinto, è quello che cercavamo. Il campo era pesante, c'era sotto la sabbia, mangiava le gambe e si è visto, per questo è mancata un po' di brillantezza. Una squadra in un campionato affronta sempre picchi e momenti negativi, non puoi non attraversarli, capita anche alle squadre che giocano 50/60 partite l'anno. L'anno scorso è successa la stessa cosa nel mese di gennaio, ogni vittoria ti dà qualche certezza in più, dobbiamo prepararci per la Samp che vorrà riscattare la sconfitta con il Frosinone. Caso Icardi? Una cosa inaspettata, però c'è sempre qualcosa che ti dà e che ti toglie, dobbiamo concentrarci sulle partite e non a quello che gira intorno. Dobbiamo pensare di più al calcio, mettere passione e fuoco nell'allenamento, queste sono le cose principali".