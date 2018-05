Inter, Handanovic: "Champions? Non dipende solo da noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Udinese: "La prestazione con la Juventus è stata ottima. Ora dobbiamo pensare alla sfida con l'Udinese, sarà una gara tosta: ci sono punti importanti in palio, non dobbiamo sbagliare, l'importante è vincere. La Champions League? Non dipende solo da noi, noi abbiamo l'obbligo di crederci e di provare a vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato".