Inter, Handanovic: "Ci giochiamo un titolo, ma vivo la vigilia come in ogni altro incontro"

Il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic intervistato da Inter Tv alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia ha parlato delle sensazioni che sta provando in queste ore precedenti al fischio d’inizio: “Si tratta quindi di un appuntamento importante, in cui ci giochiamo un titolo, questo è certo e in ogni caso lo vivo come qualsiasi altro incontro. Ora siamo qui a Düsseldorf e prepariamo la partita di domani sera come faremmo per qualsiasi altro match da quando siamo qui. In questo gruppo c’è un bel mix fra gioventù ed esperienza, siamo a nostro agio sia in campo sia fuori e questa è la cosa più importante perché fra compagni è fondamentale aiutarsi in campo. - continua Handanovic parlando della sfida come riporta Fcinternews.it - Non penso che il Siviglia uscirà dagli schemi fatti vedere fino a questo punto. Giocheranno la loro partita come noi la nostra. Sarà un match aperto nel quale entrambe le formazioni lotteranno per vincere e per alzare il trofeo, ciascuno coi propri mezzi e la proprie filosofia. Abbiamo fin qui potuto assistere a un Siviglia che imposta il proprio gioco sugli avversari”.