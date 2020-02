© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sulle condizioni di Samir Handanovic direttamente dell'edizione on line del La Gazzetta dello Sport. Il portiere dell'Inter, infatti, in vista del derby non ha svolto alcun test con il pallone, nell'allenamento di oggi pomeriggio ad Appiano. E non è detto lo faccia domani. Conte e lo staff medico hanno convenuto di evitare rischi inutili: dunque decisione rimandata.