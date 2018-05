Inter, Handanovic: "Dobbiamo continuare a credere nel quarto posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samir Handanovic suona la carica alla sua squadra attraverso i social. Questo il pensiero del portiere dell'Inter nella settimana successiva al ko contro la Juventus: "Voglio ringraziare tutti quelli che dopo l’amara partita di sabato sono delusi come me ma hanno continuato a manifestare affetto e sostegno per questi colori - le parole del portiere sloveno sul suo profilo Instagram -. Nella buona e nella cattiva sorte. Ora, anche se sarà più difficile, è nostro dovere continuare a crederci e dare il massimo nelle tre partite che restano".