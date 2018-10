Inter, Handanovic: "Domani non sarà decisiva. Vincere sarebbe importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il PSV, ha parlato della gara del Phillips Stadium non definendola però decisiva per il passaggio del turno, visto che manca ancora tanto alla fine della fase a gironi: "Dobbiamo fare una grande partita. Pensiamo a una gara alla volta e vincere qui sarebbe molto importante. Non sarà una sfida decisiva, perché ne restano altre quattro da giocare. Qualsiasi risultato ci sarà domani non sarà decisivo".