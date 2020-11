Inter, Handanovic: "Domani ripetere la gara dell'andata ma con più concentrazione negli episodi"

Il portiere nerazzurro Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia del match contro il Real Madrid: "La reazione contro il Torino? Grande prova di carattere, in 15’ abbiamo cambiato la patita. Il bicchiere è mezzo pieno, ma alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta - riporta Fcinternews.it -. Cosa fare in più domani? Dobbiamo ripetere quella partita, ma essere più concentrati negli episodi perché quelli spostano le partite. Noi giocatori dobbiamo fare la differenza. E’ ancora tutto aperto, domani è importantissima per il passaggio del turno, sappiamo che ci vogliono 7 punti e dobbiamo iniziare a farli da domani. Come cambia il Real senza Ramos e Benzema? Sono due giocatori importanti, ma ora tutte le squadre hanno difficoltà tra infortuni, assenze e Covid. Anche noi non siamo stati mai al completo, non penso a chi gli manca ma mi concentro su quello che dobbiamo fare noi".