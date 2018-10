Inter, Handanovic: "Dopo la vittoria sul Tottenham ci sentiamo diversi"

Fonte: fcinternews

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della sfida contro il PSV: "Affrontiamo molte squadre forti, come volevamo. Oggi siamo qui, in uno stadio bello come altri in cui scenderemo in campo: ce la giocheremo. Sicuramente loro arrivano al match con la giusta confidenza nei propri mezzi, ma in Europa sarà un'altra storia. Dopo la vittoria contro il Tottenham ci sentiamo una squadra diversa".