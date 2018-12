Fonte: fcinternews.it

Tocca a Samir Handanovic parlare a InterTV dopo il successo sul Napoli. "Oggi era fondamentale vincere per scacciare tutti i discorsi. Vincere poi al 90' dà più entusiasmo - dice il portiere sloveno -. Nel calcio, gli episodi cambiano le partite. Dopo il rosso a Koulibaly sapevamo di dover rischiare qualcosa per vincerla e alla fine ci siamo riusciti. Adesso la partita di sabato diventa ancora più importante. San Siro tornato fortino? Speriamo resti così, qui è sempre una gioia giocare e il pubblico ti dà sempre quel qualcosa in più, come hanno dimostrato anche oggi. Asamoah mio 'vice'? È stato bravo, ragazzo straordinario: son contento anche per lui".