Inter, Handanovic e i dubbi sul futuro: fra età e contratto fino al 2021

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione totale per la porta dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, al termine della stagione attuale Samir Handanovic avrà 35 anni e nonostante un contratto in essere con i nerazzurri fino al giugno 2021, i dubbi sulla sua permanenza sussistono. Dubbi che riguardano anche gli altri due estremi difensori presenti nella rosa di Luciano Spalletti (Daniele Padelli e Tommaso Berni), ritenuti non in grado di prendere il posto dell'ex Udinese.