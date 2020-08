Inter, Handanovic e la finale di Europa League: "Queste sfide devono diventare la normalità"

"Stiamo bene, siamo positivi". Samir Handanovic, portiere dell'Inter, parla così della finale di Europa League: "Domani ci giochiamo una finale, non c'è un favorito: penso che sia 50 e 50. L'unica cosa è che il Siviglia ha più esperienza in questa competizione, per il resto non vedo qualcuno avanti".

Cosa significa questa sfida?

"È un punto di partenza, queste partite devono diventare un'abitudine per l'Inter come era fino a qualche anno fa. Lottare per i trofei deve diventare un'abitudine"