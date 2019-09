Inter, Handanovic fa 300. Pronto anche il rinnovo, aspettando Radu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic fa 300 con l'Inter. Con la gara con la Lazio - sottolinea il Corriere dello Sport - il portiere sloveno taglierà infatti un nuovo traguardo, raggiungendo lo stesso Julio Cesar che in nerazzurro si fermò proprio a quella stessa cifra tonda. E che poi passò il testimone proprio a Samir (era l’estate 2012).

Quale futuro? Il suo contratto è in scadenza nel 2021 e anche per la prossima stagione si può dare sostanzialmente per sicuro che continuerà ad essere titolare. Qualche incertezza in più, invece, esiste per il futuro oltre quella data. Anche se avrà compiuto 37 anni, infatti, l’idea è quella di allungargli il contratto di almeno un’altra stagione, quindi fino al 2022. Ciò che potrebbe cambiare, però, potrebbe essere il suo ruolo. Con altre due stagioni da titolare in serie A, e 24 anni di età, Radu dovrebbe essere pronto per prendersi la porta dell’Inter. Lo sloveno, quindi, trasformarsi in una sorta di chioccia, con il compito di rendere più agevole e morbido il cambio della guardia.