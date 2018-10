Inter, Handanovic: "Gara dura ma me l'aspettavo. Serve vincere sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della vittoria contro la SPAL: "E' stata una gara dura, anche io ho dovuto lavorare molto. Ma me l'aspettavo, la Spal è una squadra tosta che soprattutto in casa fa bene. Noi eravamo un po' stanchi, ma abbiamo dimostrato carattere: una vittoria di squadra. Noi dobbiamo sempre vincere, e quest'anno abbiamo rimontato già molte partite. Dopo l'1-1 non ci siamo disuniti e abbiamo vinto. E magari, fossimo andati sul 2-0 con quell'occasione di Keita, sarebbe stato diverso. Ma in Italia non è facile contro nessuno e ripeto: vittoria fondamentale per come è maturata". A riportarlo è FcInterNews.it.