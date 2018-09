Inter, Handanovic: "Gol del Parma non regolare. Ci manca un rigore"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Inter Tv la sconfitta rimediata in casa contro il Parma: "Abbiamo attaccato per tutta la partita senza riuscire a sbloccarla e poi abbiamo preso gol. Dovevamo fare di più sotto porta, sarebbe stato tutto diverso, ma questo è il calcio e martedì ci sarà subito un'altra occasione. Bisognerà trovare il fuoco dentro per superare questo momento. Abbiamo raccolto meno di quanto seminato, certo, ma non credo nella casualità. Dobbiamo resettare e ripartire subito. Tutti vogliamo vincere e fare qualcosa in più: dobbiamo prenderne atto. Il gol di Dimarco? Il tiro non l'ho visto partire, avevo un giocatore del Parma davanti a me, per cui il gol non è regolare. Non ho altro da aggiungere, non cerchiamo alibi, ma quelli che stanno al VAR devono vedere. E c'è anche un rigore clamoroso per noi sul quale si è fatto finta di niente", riporta fcinternews.

Sull'esordio in Champions: "Non so quali emozioni proverò contro il Tottenahm in Champions, vedremo. Loro sono uno dei top-team e dobbiamo prepararci bene".