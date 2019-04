Inter, Handanovic: "La Juve ha pareggiato con un solo tiro in porta"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In seguito all'1-1 ottenuto dall'Inter in casa questa sera contro la Juventus, il capitano nerazzurro Samir Handanovic ha commentato il risultato del Meazza ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole: "Nel primo tempo abbiamo speso tanto, ma non abbiamo avuto modo di segnare il secondo gol pur avendo avuto le occasioni per farlo. Il problema nasce lì. Loro con un tiro in porta hanno pareggiato, poi alla fine hanno avuto un'altra occasione in cui è stato bravo D'Ambrosio. Abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo di più: nelle ultime due partite abbiamo guadagnato troppi pochi punti considerate le prestazioni fatte. Mancano ancora dei punti per raggiungere il nostro obiettivo".

L'Inter ha gestito male le energie fisiche: non trovi?

"Se chiudi le partite, poi tutto diventa diverso. L'1-0 è sempre in bilico. La nostra è stata una bella partita, ma alla fine sono i gol che fanno la differenza".

Come ti spieghi le palle-gol non concretizzate?

"Non mi sono fatto nessuna idea: l'importante è creare occasioni, poi gli avversari provano a fermarti ma i gol arrivano".