Inter, Handanovic: "Loro più bravi e cattivi in area, dobbiamo crescere in cattiveria agonistica"

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: "C'è molta amarezza. L'abbiamo ripresa e la volevamo anche vincere. La sensazione in campo era che la si poteva vincere. Abbiamo avuto alcune occasioni noi e non le abbiamo sfruttate. In queste partite hanno fatto la differenza le occasioni. In area loro sono stati più bravi e cattivi".

Vi portate via qualcosa di positivo?

"Come nelle vittorie anche nelle sconfitte c'è qualcosa di positivo. Noi dobbiamo crescere nella cattiveria agonistica. Forse questa è la differenza fra noi e loro. Sul campo penso che siamo stati anche meglio di loro, abbiamo avuto anche le nostre occasioni. E' mancato sempre il passaggio finale".