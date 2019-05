Inter, Handanovic: "Meritiamo la Champions, ora puntiamo più in alto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della vittoria ottenuta dall'Inter in casa contro l'Empoli (2-1), il capitano nerazzurro Samir Handanovic ha commentato davanti alle telecamere di InterTV la qualificazione in Champions League agguantata dalla Beneamata. "C'era da sudare - riferisce lo sloveno -, l'abbiamo sofferta ma alla fine abbiamo vinto. Siamo meritatamente in Champions. A volte è subentrata la voglia di gestire il risultato, non succede solo a noi, anche ad altri".

La batosta di Napoli è servita da lezione?

"Quella di oggi è stata una partita diversa. Ringrazio i tifosi: senza di loro sarebbe stato difficile, oggi abbiamo vissuto una serata di Champions".

Una vittoria cercata e meritata.

"Non bisognava guardare gli altri risultati, ma mettercela tutta e fidarsi solo di noi stessi. La gara di oggi assomigliava a quella col Psv, ma in quell'occasione siamo usciti male e in campionato ne abbiamo poi pagato le conseguenze. Sapevamo che il Milan vincesse, ma sapevamo di dover vincere e l'abbiamo fatto. L'Empoli è una squadra tosta con giovani di personalità, hanno giocato bene nel secondo tempo".

Vuoi ringraziare D'Ambrosio per quell'intervento sulla linea di porta?

"Non l'ho visto neanche bene, devo rivederlo (ride, ndr)".

Sei stato premiato miglior portiere della Serie A prima del fischio d'inizio.

"Bisognava confermarlo, era una giornata in cui bisognava fare qualcosa in più. Il portiere sta in porta per parare, è andata bene. Godiamoci questo momento, però bisogna puntare ancora più in alto".