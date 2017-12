Inter, Handanovic: "Non siamo ancora al massimo del nostro potenziale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Juventus (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Otto volte senza subire gol: è questo il dato più positivo?

"La squadra difende bene, tutta la squadra attacca. Stiamo facendo un ottimo lavoro specifico sulla difesa, il merito è anche del mister e dei suoi collaboratori. Questa è la chiave. Poi in Italia il campionato lo vincono le migliori difese. Penso che questo dato sia significativo".

Questa sera c'è un clima completamente diverso rispetto a Napoli?

"Questa è la nostra mentalità, dobbiamo sempre giocare per vincere. Poi ci sono gli avversari ce ti mettono in difficoltà, non sempre puoi fare quello che vuoi. Oggi secondo me potevamo fare qualcosa in più".

Spesso si parte dalle tue giocate: stai migliorando anche le giocate con i piedi?

"Sì è vero, dipende anche dalla squadra e dall'allenatore. Il mister è stato chiaro. Il mio compito è facilitato, io devo dare la sicurezza. Le giocate si preparano e si fanno, io ho sempre avuto il piede ma nessuno me lo aveva chiesto".

Secondo te la tensione si allena?

"Secondo me come ti alleni così giochi. Il mister è un martello negli allenamenti. Ogni allenamento è come una partita, la domenica non deve cambiare nulla. In quello siamo cresciuti molto, non siamo ancora al nostro massimo. Anche stasera potevamo fare qualcosa di più".