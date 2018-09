Inter, Handanovic: "Non vediamo l'ora di misurarci con la Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni di InterTv Samir Handanovic, portiere della formazione di Luciano Spalletti, ha parlato della nuova stagione nerazzurra: "Il girone di Champions con Barcellona, Tottenham e PSV aiuta a crescere? Tutto il lavoro dell'anno scorso era per avere a questi impegni. Non vediamo l'ora di giocare queste partite, ma prima c'è il campionato e vogliamo fare bene. La forza del gruppo conterà perché con tante partite ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo stare uniti, quando toccherà a qualcuno di noi dobbiamo rispondere presente. Magari uno non giocherà 1-2 partite poi toccherà a lui. Si tifa l'uno per l'altro".