Inter, Handanovic ora è un caso e l'ora dell'avvicendamento si avvicina

vedi letture

16 gol subiti, 16 parate effettuate. Numeri, quelli di Samir Handanovic, che non possono fare star tranquilli dalle parti della Pinetina, perché se in passato il portierone sloveno era una sicurezza a prescindere dal rendimento della squadra, adesso non lo è più e non solo per colpa sua. Troppe volte gli avversari si trovano da soli davanti ai suoi guantoni, troppo poco filtro per permettergli un rendimento all'altezza del passato. L'ora dell'avvicendamento tra i pali nerazzurri si avvicina, con l'Inter che, nonostante la trattativa per il rinnovo fino al 2023, dovrà presto prendere una decisione su chi puntare per il futuro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.