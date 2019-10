Inter, Handanovic: "Parma? In casa siamo favoriti, non sarà facile"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista al canale Youtube ufficiale della Serie A: "Mi chiamano Batman, e il soprannome mi piace. Nasce tutto da un derby di cinque o sei anni fa. Come nasce la mia passione per il ruolo di portiere? Deriva tutto da mio cugino Jasmin, di due anni più grande di me; andavo a vedere le sue partite. La passione nasce guardando lui. Un portiere non deve avere paura, anzi deve avere all'inizio un pizzico di follia perché tuffarsi e prendere non è da tutti. Arrivare in Serie A era un sogno, all'inizio quando non sai bene la lingua e ti approcci ad una nuova realtà hai delle difficoltà. La mia fortuna era che Udine è molto vicina alla Slovenia, quindi potevo andare un giorno a casa e certe cose passavano".

Handanovic viene poi invitato a scegliere quelle che secondo lui sono state le tre parate più belle mai compiute: "La prima contro il Bologna in campionato, su Robert Acquafresca; come bellezza di parata direi quella su Fabrizio Miccoli a Palermo e un'altra su Hakan Calhanoglu nel derby della scorsa stagione, quando tutti lisciarono il pallone su una punizione". Il numero uno interista parla poi del ruolo di capitano a lui affidato lo scorso febbraio: "Indossare la fascia da capitano è un onore è una responsabilità. Quando si è capitani, bisogna prendere delle decisioni a volte anche poco carine nei confronti di qualche giocatore ed essere giusto, che è la cosa più difficile".

In conclusione, un pensiero alla partita di domani contro il Parma: "In casa l'Inter è sempre favorita, ma l'esperienza degli anni scorsi dice che quando si pensava che le cose fossero facili abbiamo perso. Vediamo se abbiamo imparato qualcosa. Il Parma ha cambiato poco, ha sempre la stessa base di gioco con tre attaccanti veloci e agisce sulle ripartenze. Anche se poi in campo le cose possono essere sempre diverse".