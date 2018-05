Inter, Handanovic: "Partita importante per entrambe, tutto è possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic prima della sfida contro l'Udinese ha parlato ai microfoni di InterTV: "Un crocevia per noi e per loro, sarà una partita tosta, importantissima. Mancano poche partite e non c'è più tempo di sbagliare. Non dipende solo da noi, ma nel calcio tutto è possibile. Noi ci crediamo ma dobbiamo fare il nostro dovere iniziando vincendo oggi. Il nuovo Friuli? So che i Pozzo sono stati sempre all'avanguardia in tanti settori e non mi sorprende il modo in cui lo hanno costruito"-