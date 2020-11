Inter, Handanovic: "Per quanto fatto meritavamo qualcosa in più"

Il capitano dell'Inter Samir Handanovic intervistato da UefaTV commenta così il ko subito sul campo del Real Madrid: "Abbiamo recuperato la partita, dopo il 2-0 abbiamo fatto 2-2, continuavamo a giocare e la percezione in campo era quella di poter vincere. Purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre due occasioni e su un contropiede e un’azione fatta bene da loro hanno sfruttato la loro occasione. Per quello fatto secondo me meritavamo qualcosa in più".