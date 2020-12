Inter, Handanovic: "Persa la qualificazione a Kiev e oggi. Stasera è mancato solo il gol"

Al termine del match pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk, il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine è stato un girone equilibrato e l'abbiamo perso sia a Kiev che oggi. Potevamo fare di più ma ormai non c'è tempo di piangere. Ci resta il campionato e la Coppa Italia".

Inter non da Champions?

"Sì perchè lo dicono i punti in campo. Il campo non mente mai, sono sei partite e dobbiamo accettare il verdetto".

Cosa non ha funzionato oggi?

"Stasera abbiamo provato di tutto, è mancato il gol. Dovevamo farlo, loro si sono accontentati del pareggio. Io mi aspettavo che loro volessero qualcosa in più".

Come ci si rialza adesso?

"Quando i risultati non vanno bene sappiamo che la Champjosn ti devasta ma dobbiamo pensare domenica a Cagliari. Non c'è niente da piangere, avevamo la partita in mano ed è mancato il gol".