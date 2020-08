Inter, Handanovic: "Potevamo fare meglio. Quest'anno ci è sempre mancato qualcosa"

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ci mette la faccia. Queste le parole dello sloveno ad Inter TV dopo la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia nella finale di Europa League: "Era una finale, abbiamo perso su un episodio, peccato. C'è grande amarezza, grande delusione ma deve essere un punto di partenza, dobbiamo essere positivi, dalla sconfitta si impara. Quest'anno ci è sempre mancato qualcosa, non è solo questa partita, bisogna ripartire più forti. Ci riposiamo 10-15 giorni e ripartiamo più forti. Secondo me oggi si poteva fare meglio, dispiace perché volevamo questo trofeo per i tifosi, per noi, per dare un senso all'impegno di tutta la stagione. Non è arrivata, guardiamo avanti, indietro non si può andare".