Inter, Handanovic: "Primo tempo regalato. Rafinha? Grande calciatore"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha analizzato così ai microfoni di Rai Sport la sconfitta contro il Barcellona (2-0) in Champions Leegue: "Non abbiamo proposto il calcio a cui siamo abituati, ma abbiamo sempre dovuto rincorrere l'avversario e dunque è stata persa la lucidità. Penso che il primo tempo sia stato regalato, nella ripresa è stata gestita meglio la palla ed abbiamo avuto anche le nostre occasioni. Loro hanno dettato il ritmo, noi dopo questa partita dobbiamo valutare soltanto la nostra crescita. Pensavamo di fare molto di più. Nel calcio non bisogna mai essere tranquilli: oggi siamo delusi, questa partita può darci più di quanto ci abbiano dato alcune vittorie. Rafinha? Ci siamo trovati bene insieme a lui: è un grande calciatore, oggi l'ha dimostrato".