© foto di PhotoViews

"Tutto troppo evidente, c'era anche fallo prima del rigore. Non so come abbia fatto l'arbitro a fischiare rigore. Due punti persi, ma non possiamo fare nulla. Guardiamo alla prossima partita". Così il portiere nerazzurro Samir Handanovic a InterTV dopo il 3-3 di Firenze. "Cosa abbiamo detto ad Abisso? Noi gli abbiamo detto che il rigore non c'era, ce lo ha confermato anche Biraghi. Con l'arbitro abbiamo parlato di tante cose, poi ha deciso così. Bicchiere mezzo pieno? Questi due punti persi possono innescare una rabbia positiva, ormai è andata e non dobbiamo pensarci più anche se sarà dura. Ora due trasferte di fila, con Cagliari ed Eintracht Francoforte: pensiamo a una partita alla volta, c'è tanto da giocare".