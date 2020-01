© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha commentato così l'1-1 odierno col Cagliari ai microfoni di Inter Tv: "Le partite vanno chiuse, noi oggi abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo chiuso la gara. Siamo stati rimontati, ci abbiamo messo anche del nostro. Ci dispiace e siamo amareggiati, ma si va avanti. Quando non riesci a vincere una partita come questa, c'è sia rabbia che amarezza. Non siamo riusciti a gestire la partita come volevamo. L'avversario ha provato a pareggiare, rischiando tutto. Ora dobbiamo dimenticare in fretta questo pareggio e prepararci per mercoledì. Tutto quello che non si è fatto oggi, si dovrà fare mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina".