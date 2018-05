Inter, Handanovic: "Ripartiamo subito. Champions? Dobbiamo vincerle tutte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della sfida contro l'Udinese, il portiere dell'Inter Samir Handanovic è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo ripartire come abbiamo sempre fatto, dobbiamo mettere in campo la stessa prestazione di sabato, anche oggi non sarà facile, come sempre ad Udine per tutti. Pensiamo a fare la nostra partita e vincere. Champions? Noi ci crediamo, nel calcio tutto è possibile. Se non arriva la qualificazione? Non penso a questo, fino a quando c'è possibilità, ci crediamo. Dobbiamo vincerle tutte".