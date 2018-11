Inter, Handanovic: "Sapevo che sarebbe stata dura contro il Barcellona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic si sofferma ai microfoni di InterTV dopo l'1-1 col Barcellona: "Sapevo che sarebbe stata dura, è stata una serata di lavoro ma va bene così, abbiamo guadagnato un punto e siamo contenti. Con la pioggia è più difficile ma siamo abituati e abbiamo giocato bene anche oggi, queste partite contro grandi squadre ci fanno crescere. Loro fanno questo gioco contro chiunque, si mettono bene in campo e ti creano difficoltà, ma abbiamo fatto buone cose, si può fare ma ci vuole tempo. Siamo in crescita e contro Milan e Lazio si è visto. Ora abbiamo diversi giorni per recuperare prima dell'Atalanta, non deve essere un alibi e dobbiamo essere sempre pronti, l'Atalanta è ostica e bisogna farsi trovare preparati".